Nino D’Angelo alla Federico II la lezione del ' ragazzo della curva B' tra musica povertà e riscatto | Video

Nino D’Angelo è stato protagonista di un evento all’interno dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove ha incontrato studenti e pubblico. L’artista è stato accolto con applausi, cori e un caloroso “Sei il numero uno”. L’incontro si è svolto nella chiesa dei Santi Marcellino e Festo, in occasione dell’iniziativa “I Linguaggi della Creatività”. La visita ha attirato un’ampia partecipazione, con molti presenti in piedi per ascoltare le sue parole e condividere il momento.

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