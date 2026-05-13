Federico II Nino D’Angelo ospite de I Linguaggi della Creatività

Martedì 19 maggio alle 15:00 si svolgerà presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II un evento intitolato “I Linguaggi della Creatività”. Durante l’iniziativa, sarà ospite Nino D’Angelo, che parteciperà a una discussione aperta che coinvolgerà anche altri relatori. L’evento si inserisce nel programma culturale dell’ateneo e prevede interventi e momenti di confronto.

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Martedì 19 maggio, alle ore 15:00, presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si terrà l’evento I Linguaggi della Creatività. Conversazione con Nino D’Angelo, tra le figure più rappresentative della cultura musicale e popolare italiana, artista.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, i linguaggi della creatività: conversazione con Nino D’AngeloTempo di lettura: 2 minutiMartedì 19 maggio, alle ore 15:00, presso la Chiesa dei SS. L’Università Federico II di Monte Sant’Angelo cambia: marciapiedi larghi 6 metri in via Cinthia e nuovo parcoPartono i lavori per rifare gli ingressi dell'Università di Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta. Temi più discussi: Federico II, il 19 maggio conversazione con Nino D’Angelo nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo; Il sabato della fotografia, X edizione a cura di Pino Miraglia - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Arriva a Napoli il progetto della Fondazione The Plot ETS - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Napoli i linguaggi della creatività | conversazione con Nino D’Angelo. Napoli, I Linguaggi della Creatività: grande successo per l’incontro con LA NIÑA alla Federico IINapoli, 6 Maggio – Una Chiesa dei SS. Marcellino e Festo gremita ha ospitato oggi un capitolo indimenticabile del ciclo I Linguaggi della Creatività. L’evento ha visto protagonista LA NIÑA, l’artist ... sciscianonotizie.it GenerAzione CreAttiva: La Niña arriva all’Università Federico II per parlare di identità e presenteSarà La Niña la protagonista del nuovo appuntamento de I Linguaggi della Creatività, in programma il 6 maggio alle 11 alla Federico II, il format che mette a confronto artisti e mondo accademico sui ... napolitoday.it