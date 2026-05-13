Nino D’Angelo alla Federico II | il dialogo tra musica e società

Un artista popolare della musica italiana si è esibito presso l'università Federico II, coinvolgendo studenti e docenti in un confronto tra musica e temi sociali. La sua presenza ha suscitato domande sui legami tra i testi delle sue canzoni e le trasformazioni della società nel corso degli anni. L’evento ha rappresentato un’occasione per approfondire il ruolo della musica come strumento di riflessione e connessione con i cambiamenti culturali.

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? Domande chiave Come può la musica di Nino D’Angelo spiegare i cambiamenti sociali?. Perché l'università invita un artista popolare nelle sue aule storiche?. Cosa rivela il passaggio alla world music sulle identità delle periferie?. Chi sono gli altri grandi nomi che hanno dialogato con l'accademia?.? In Breve Incontro con il professor Lello Savonardo presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo.. Ciclo I Linguaggi della Creatività aperto a studenti e cittadini di Napoli.. Precedenti ospiti del progetto includono Mango, Lucio Dalla, Ligabue e Jovanotti.. Contatti disponibili via email [email protected] o al numero 081 253 5815.. Martedì 19 maggio alle ore 15:00, la Chiesa dei SS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nino D’Angelo alla Federico II: il dialogo tra musica e società ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Federico II, Nino D’Angelo ospite de “I Linguaggi della Creatività” Musica in lutto, addio a Guido Russo: il dolore di Nino D'AngeloLutto nel mondo della musica per l'improvvisa scomparsa di Guido Russo, storico bassista di Nino D'Angelo. Temi più discussi: I Linguaggi della Creatività. Conversazione con Nino D’Angelo; Nino D’Angelo: Continuo a cantare il mio sogno. L’intervista alla vigilia della cittadinanza onoraria di Sarno; Nino D’Angelo: Divento cittadino onorario di Sarno grazie alla mia canzone più impegnata; Sarno, cittadinanza onoraria per Nino D'Angelo: Le parole che valgono di più sono quelle del ricordo. Nino D'Angelo cittadino onorario di Sarno. L'artista dedicò un brano alle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 e ai soccorritori che scavarono nel fango per salvare vite @TgrRai rainews.it/tgr/campania/v…. x.com Rare apparizione di San Sal da Vinci che trasforma i campi dell'Austria in insalata Caprese. - reddit.com reddit Sarno abbraccia Nino D’Angelo: cittadinanza onoraria tra emozione e memoriaSARNO – 5 maggio 2026. Un’aula consiliare gremita, forse anche oltre ogni previsione, ha fatto da cornice alla consegna della cittadinanza onoraria a Nino ... cronachedellacampania.it Sarno: Nino D’Angelo cittadino onorario nel 28° anniversario della frana: emozione e unità nella città feritaStampa Nel XXVIII anniversario della tragedia del 5 maggio 1998, la città di Sarno ha vissuto ieri una giornata di profonda memoria e intensa partecipazione istituzionale, nel ricordo delle vittime de ... salernonotizie.it