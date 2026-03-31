A Napoli, la cattura di diversi boss e collaboratori di spicco ha portato a un indebolimento delle gerarchie mafiose. Le forze dell'ordine hanno arrestato figure di rilievo, causando scompiglio tra i gruppi criminali locali. La reazione dei clan è stata immediata, confermando le tensioni in atto e la fragilità delle strutture interne alle organizzazioni mafiose.

Era prevedibile la reazione. I clan a Napoli stanno sbandando. I boss sono detenuti e le prime, seconde e terze fila finiscono in manette. C’è un lavoro investigativo più attento e profondo che punta a disarticolare i gruppi criminali minori affluenti alle cosche storiche: Alleanza di Secondigliano, Scissionisti e i Mazzarella. In pratica far di tutto per inaridire i pozzi della malavita. È una strategia precisa: rendere meno capillare la pressione e l’esercizio del potere di intermediazione della criminalità organizzata sui territori. Spezzare le connivenze, la convivenza e le convenienze di ampi pezzi della società napoletana facendo terra bruciata attorno alle attività economiche lecite e illecite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con Gratteri un salto di qualità nella lotta alle mafie: la reazione dei clan era prevedibile

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