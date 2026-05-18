I convocati del Brasile per il Mondiale | presente Bremer! Il ct Ancelotti convoca anche Neymar
Il Brasile ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per il prossimo Mondiale. Tra i presenti c’è anche Bremer, difensore che gioca in Europa, mentre Neymar è stato richiamato nella rosa dopo aver saltato le precedenti convocazioni. La selezione sudamericana si prepara alle sfide mondiali con un mix di esperienza e giovani promesse. La lista ufficiale comprende calciatori provenienti da diversi club e nazionalità, pronti a rappresentare il paese nel torneo più importante del calcio internazionale.
Conte via dal Napoli? Il confronto con De Laurentiis sarebbe già avvenuto in gran segreto, sullo sfondo la Juve: ultime Calciomercato Juve, per Comolli un fallimento dopo l’altro: i numeri dei suoi acquisti sono impietosi, non si salva quasi nessuno Vlahovic e la Juve verso la separazione? Come cambiano gli scenari in caso di mancata qualificazione alla Champions Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Juventus Women, Canzi: «Soddisfatto della prestazione. Adesso ci attende una finale che può dare tanto» Juventus Women, Bonansea da record: è diventata la giocatrice all-time con più presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Brasile, Ancelotti convoca Neymar per il Mondiale
Neymar inserito nella pre lista del Brasile! Il ct Ancelotti sarà presente alla prossima partita del Santos per visionarloMercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Calciomercato Napoli, grandi manovre per...
Joao Pedro non figura tra i convocati del Brasile per il Mondiale #18maggio x.com
Tra i convocati del Brasile anche due calciatori che giocano in Serie A facebook
I convocati del Brasile per il Mondiale: Ancelotti annuncia i 26, c'è Neymar, fuori Joao Pedro. Chi sono i giocatori dalla Serie AAnche Neymar parteciperà al Mondiale, l'ex Barcellona è presente nella lista definitiva: convocati anche alcuni giocatori di Serie A, così come diverse vecchie conoscenze del campionato italiano. calciomercato.com
Neymar convocato, sarà nei 26 del Brasile al Mondiale. La scelta di AncelottiIl Brasile era appeso a un filo: Neymar sì o Neymar no. Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per i prossimi Mondiali del 2026. Tutti i tifosi aspettavano un solo nome ... ilmattino.it
Crescita economica reale degli stati del Brasile (1995—2025) reddit