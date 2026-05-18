I convocati del Brasile per il Mondiale | presente Bremer! Il ct Ancelotti convoca anche Neymar

Il Brasile ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per il prossimo Mondiale. Tra i presenti c’è anche Bremer, difensore che gioca in Europa, mentre Neymar è stato richiamato nella rosa dopo aver saltato le precedenti convocazioni. La selezione sudamericana si prepara alle sfide mondiali con un mix di esperienza e giovani promesse. La lista ufficiale comprende calciatori provenienti da diversi club e nazionalità, pronti a rappresentare il paese nel torneo più importante del calcio internazionale.

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