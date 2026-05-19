Nello Spazio tra le Nuvole | omaggio a Battiato al Palacultura

Un viaggio musicale e poetico attraverso l’universo creativo di Franco Battiato: è questo il cuore del concerto-spettacolo "Omaggio a Battiato – Nello Spazio tra le Nuvole", in programma sabato 23 maggio alle ore 20,30 al Palacultura Antonello, nell’ambito della Stagione Concertistica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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