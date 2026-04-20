Il Suono e la Parola torna al Pedrocchi | omaggio a Franco Battiato tra musica e narrazione

Il Suono e la Parola torna al Pedrocchi per il suo undicesimo appuntamento, promosso dal Comune di Padova e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Dopo il debutto della rassegna, il prossimo evento si svolgerà venerdì 24 aprile e rappresenta una prima assoluta. La manifestazione include musica e narrazione, con un omaggio a Franco Battiato.