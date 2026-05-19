Nell’Emilia-Romagna dem raddoppiati i minori stranieri con problemi

In Emilia-Romagna, il numero di minori stranieri con problemi è raddoppiato negli ultimi anni. Nel 2010, il 12% dei giovani in cura era di origine straniera, mentre oggi la percentuale è salita al 24%. Il governatore ha commentato questa crescita, criticando il governo e denunciando il diffondersi del razzismo, senza tuttavia fornire dettagli specifici sulle difficoltà di integrazione nella regione. La situazione ha attirato l’attenzione sulle sfide legate alla presenza di minori stranieri nel territorio.

Scaricabarile. È lo sport preferito di quel gran pezzo dell’Emilia che guarda a sinistra. Non c’erano dubbi che Regione e sindaci si sarebbero esibiti in salti mortali carpiati per allontanare le evidenti responsabilità nella tragedia modenese. Il più goffo trapezista sotto il tendone del circo è anche il più importante. Ieri il presidente regionale Michele de Pascale ha trovato il modo in tv di accusare Giorgia Meloni e Matteo Salvini facendo surf sulla demagogia. «In un Paese che non riesce a gestire l’immigrazione, in cui la xenofobia e il razzismo sono presenti, c’è il rischio che una nuova generazione non si senta integrata». Sociologia spicciola davanti a un numero impressionante: l’Emilia-Romagna ha 579. 🔗 Leggi su Laverita.info

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