Carenza di personale nei servizi per minori e non solo l’Emilia Romagna studia la detassazione degli stipendi L’allarme di un’educatrice | Situazione economica insostenibile

In Emilia Romagna si valuta la possibilità di detassare gli stipendi per far fronte alla carenza di personale nei servizi dedicati ai minori e ad altri settori sociali. Un’educatrice ha raccontato come la situazione economica abbia reso insostenibile la propria condizione lavorativa. Nel frattempo, un’intervista di un cardinale ha portato alla ribalta a livello nazionale il problema delle difficoltà che incontrano le figure professionali impegnate in attività di cura.

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