Emilia-Romagna | 4 milioni per far decollare gli aeroporti minori

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato un disegno di legge che prevede un investimento di 4 milioni di euro per sostenere lo sviluppo degli aeroporti minori della regione. La proposta mira a migliorare l’integrazione tra gli aeroporti e i sistemi di trasporto ferroviari e fluviali, con l’obiettivo di rafforzare la connettività e facilitare gli spostamenti sul territorio. Il dibattito parlamentare si è concentrato su questi aspetti in vista di un potenziamento delle infrastrutture di collegamento.

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha aperto il dibattito sul nuovo disegno di legge regionale che punta a integrare la rete degli aeroporti con i sistemi ferroviari e fluviali per potenziare l’attrattività del territorio. Il provvedimento, presentato dalla Giunta, mira a favorire lo sviluppo dei piccoli scali e a creare una connessione strategica tra il trasporto aereo e quello su ferro, cercando di ridurre l’impatto ambientale attraverso una maggiore intermodalità. Un piano per gli scali minori tra crescita economica e nodi infrastrutturali. Il progetto di legge introduce una cornice d’intervento organica che prevede l’impiego di risorse annuali stabili pari a 4 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emilia-Romagna: 4 milioni per far decollare gli aeroporti minori Emilia-Romagna: 4 milioni per aeroporti e merci su rotaiaLa Regione Emilia-Romagna ha approvato un piano strategico che destina quattro milioni di euro annuali per potenziare la rete aeroportuale regionale,... Emilia-Romagna: 4 aeroporti in rete, 4 milioni per la crescitaLa Regione Emilia-Romagna sta per attivare un nuovo assetto normativo che trasformerà la gestione dei suoi quattro scali principali. Temi più discussi: Ricerca sanitaria, l'Emilia-Romagna conferma la propria eccellenza, i 5 Irccs tra i migliori a livello nazionale secondo l’ultima valutazione ministeriale; Ricerca sanitaria, l'Emilia-Romagna fa il pieno: si aggiudica 14 milioni di finanziamento; EMILIA-ROMAGNA: Agricoltura, dalla Regione 50 milioni per aziende agricole montane; Ricerca sanitaria, arrivano i fondi. All’Aou 2,4 milioni di euro : E’ la strada per cure innovative. Sanità Emilia Romagna Deficit azzerato in tre anni, investiti 500 milioniBologna - Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. E un investimento senza precedenti da parte della Regione: ... piacenzasera.it Sanità Emilia-Romagna, deficit azzerato: pareggio nel 2026 e 500 milioni di investimentiConti in ordine in tre anni: dal buco da 194 milioni al pareggio previsto. De Pascale: Risultato oltre le aspettative, ora più servizi e meno liste d’attesa ... bolognatoday.it Dalla Regione Emilia-Romagna 758 mila euro per cinque nuovi progetti per 98 ragazzi nei territori di Reggio, Parma, Rimini, Ravenna e Modena - facebook.com facebook Sanità Emilia-Romagna, deficit azzerato: pareggio nel 2026 e 500 milioni di investimenti x.com