A Trappeto si celebra la giornata nazionale del mare tra tutela innovazione e legalità
A Trappeto si è svolta la celebrazione della Giornata Nazionale del Mare nell’aula consiliare del municipio. L’evento ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, focalizzandosi su temi come tutela ambientale, innovazione e rispetto delle norme legali legate al mare. La cerimonia si è svolta in un contesto istituzionale, con interventi e momenti di riflessione dedicati alla valorizzazione del patrimonio marittimo.
Anche a Trappeto si è celebrata la “Giornata Nazionale del Mare” nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale. L’evento, promosso dalla Lega Navale Italiana (Sezione Trappeto-Balestrate-Partinico) in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha affrontato le sfide cruciali per i comuni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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