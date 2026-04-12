A Trappeto si celebra la giornata nazionale del mare tra tutela innovazione e legalità

A Trappeto si è svolta la celebrazione della Giornata Nazionale del Mare nell’aula consiliare del municipio. L’evento ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, focalizzandosi su temi come tutela ambientale, innovazione e rispetto delle norme legali legate al mare. La cerimonia si è svolta in un contesto istituzionale, con interventi e momenti di riflessione dedicati alla valorizzazione del patrimonio marittimo.