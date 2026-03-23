Studi clinici per terapie anti-cancro ricerca Ue in crisi | il sorpasso della Cina

In 10 anni, gli studi clinici in oncologia avviati in Europa si sono praticamente dimezzati, in termini di confronto con le altre aree del mondo. Nel 2013 le sperimentazioni europee costituivano il 18% a livello mondiale, per scendere al 9% nel 2023. La tendenza accomuna il Vecchio Continente agli Stati Uniti, dove si è registrata una riduzione del 34% (dal 26% al 17%). Nuovi equilibri geopolitici stanno cambiando la geografia della ricerca scientifica contro il cancro e vedono la Cina sempre più protagonista. Dal 2013 al 2023 il Paese asiatico ha mostrato un netto incremento nei trial, dall’8% al 29%. La crisi della ricerca europea è testimoniata anche dal calo dei pazienti arruolati, 60mila in meno in 5 anni (da 286. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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