Apre una pizzeria 100% senza glutine nel cuore della città

A Pisa, nel centro cittadino di via Santa Maria, apre una nuova attività dedicata alla pizza senza glutine. La pizzeria, chiamata “L’altra spiga”, si trova al civico 45 e offre un menu interamente privo di glutine. La nuova apertura mira a soddisfare le esigenze di chi cerca opzioni senza questa sostanza, proponendo un locale dedicato alla cucina senza contaminazioni.

Pisa, 15 aprile 2026 – Nel cuore di Pisa, lungo Via Santa Maria, prende vita una nuova proposta gastronomica: al civico 45 apre “L’altra spiga”, pizzeria & bistrot interamente senza glutine. Un progetto che nasce dall’esperienza consolidata dei tre soci Stefano Caggegi, Moira Murante e Irene Signorini. All’inaugurazione della nuova attività presenti la Presidente Fipe Confcommercio Pisa Daniela Petraglia, l’Assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e la Referente sindacale Confcommercio Pisa Agnese Profeti. “Noi abbiamo già un ristorante qui a Pisa, in via dei Mille, “Grano Libero”, che è tutto senza glutine – spiega Caggegi –.🔗 Leggi su Lanazione.it

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