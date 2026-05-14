Bandiera blu sventola sul Salento | novità Morciano e Tricase escluse Patù e Leuca
Quest'estate, due nuove località del Salento riceveranno la bandiera blu, il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education per la qualità delle acque e delle strutture turistiche. Morciano di Leuca e Tricase sono le aree che si aggiungono alle altre già premiate nella regione, mentre Patù e Leuca non sono state incluse nell'elenco delle località insignite di questo riconoscimento. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Fee, ente che valuta i criteri ambientali e di sostenibilità delle località balneari.
LECCE – Morciano di Leuca e Tricase sono le due località che si aggiungono alle altre salentine su cui quest’estate sventolerà la bandiera blu, vessillo di mare pulito e turismo sostenibile, riconosciuto dalla speciale classica della Foundation for Environmental Education (Fee). Due new entry. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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