Bandiera blu sventola sul Salento | novità Morciano e Tricase escluse Patù e Leuca

Quest'estate, due nuove località del Salento riceveranno la bandiera blu, il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education per la qualità delle acque e delle strutture turistiche. Morciano di Leuca e Tricase sono le aree che si aggiungono alle altre già premiate nella regione, mentre Patù e Leuca non sono state incluse nell'elenco delle località insignite di questo riconoscimento. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Fee, ente che valuta i criteri ambientali e di sostenibilità delle località balneari.

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