Salto con gli sci a sorpresa niente gare di volo femminile a Vikersund nel 2027 La Slovenia non ci sta e provoca

Nella bozza del calendario della Coppa del Mondo 2026-27 di salto con gli sci, non sono previste gare di volo femminile a Vikersund nel 2027. Questa decisione ha suscitato reazioni da parte della Slovenia, che ha espresso il proprio disappunto. La mancanza di appuntamenti dedicati alle atlete donne ha attirato l'attenzione, mentre l'organizzazione ha mantenuto la versione proposta del programma.

Nei giorni scorsi, è stata presentata una bozza del calendario della Coppa del Mondo 2026-27 di salto con gli sci. Anzi, dei calendari, al plurale. Difatti le tappe maschili non coincidono perfettamente con quelle femminili. Nonostante l’istituzione della versione rosa della Tournée dei 4 trampolini (finalmente!), alcuni eventi sono separati. In particolare, fa discutere l’assenza delle gare femminili di volo dal programma di Vikersund. La tappa norvegese, tradizionalmente collocata a marzo, dovrebbe essere anticipata a febbraio, prima dei Mondiali di Falun. La ragione è rappresentata dal fatto che, nel 2027, Pasqua sarà bassissima (28 marzo).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci, a sorpresa niente gare di volo femminile a Vikersund nel 2027. La Slovenia non ci sta e provoca Notizie correlate Salto con gli sci, a Vikersund prosegue l’evoluzione femminile. Ecco la Coppa di Volo!Il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci porta le saltatrici a confrontarsi sul contesto dei trampolini... Salto con gli sci: il vento cancella la gara odierna sul trampolino di volo di VikersundNiente da fare oggi a Vikersund: dopo l’interruzione (e conseguente diverso modo di validazione) della gara femminile, anche quella maschile dal... Panoramica sull’argomento Salto con gli sci, a sorpresa niente gare di volo femminile a Vikersund nel 2027. La Slovenia non ci sta e provocaNei giorni scorsi, è stata presentata una bozza del calendario della Coppa del Mondo 2026-27 di salto con gli sci. Anzi, dei calendari, al plurale. oasport.it Salto con gli sci: il tedesco Philip Raimund oro a sorpresa al trampolino normale di PredazzoPREDAZZO (TRENTO) - Nella giornata senza medaglie per i colori azzurri, la finale dal trampolino normale del salto con gli sci regala sorprese, ribaltando i valori visti nel corso della stagione. ilmattino.it