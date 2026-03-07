Salto con gli sci | oro Austria nella gara a squadre maschile dei Mondiali junior

L’Austria ha conquistato la vittoria nella gara a squadre maschile dei Mondiali junior di salto con gli sci, che si sta disputando a Lillehammer, in Norvegia. La competizione ha visto coinvolte diverse nazionali, con gli atleti austriaci che hanno ottenuto il primo posto. La gara è stata seguita da appassionati e addetti ai lavori, mentre i risultati ufficiali sono stati resi noti dopo le esecuzioni.

L'Austria ha vinto la gara a squadre maschile dei Mondiali junior di salto con gli sci in corso di svolgimento a Lillehammer, Norvegia. Il quartetto composto da Thomas Gfrerer, Julian Auinger, Nikolaus Humml e Lukas Haagen si è imposto con il punteggio di 1047.9 al termine di un duello all'ultimo respiro con la Germania, seconda a quota 1034.4 con Alex Reiter, Lasse Deimel, Yann Kullmann e Janne Holz. Il gradino più basso del podio va alla selezione padrona di casa, che porta Leonard Fageraas, Odd Harald Svenningsen-Fjeld, Jakob Alvsaaker Walseth e Oddvar Gunneroed a quota 989.2 davanti alla Slovenia, quarta con Jaka Kramer, Urban Simnic, Mai Zakelsek ed Enej Faletic.