Edwards in faccia a Wembanyama | Minnesota sbanca San Antonio

Nelle prime gare dei playoff, i Minnesota Timberwolves hanno vinto contro i San Antonio Spurs, con un confronto che ha visto un momento chiave quando Edwards ha messo a segno un canestro in faccia a Wembanyama. Nel frattempo, i Knicks hanno affrontato i 76ers in una partita che ha aperto la serie. Le sfide sono state trasmesse in diretta, offrendo agli spettatori gli highlights di entrambi gli incontri.

Gli highlights delle due partite che aprono le serie di playoff tra New York Knicks e Philadelphia 76ers e tra San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves. Brunson ed Edwards trascinano le loro squadre sull'1-0.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Edwards in faccia a Wembanyama: Minnesota sbanca San Antonio Anthony Edwards Victor Wembanyama #nba Notizie correlate NBA, playoff: Wembanyama porta i San Antonio Spurs in semifinaleSan Antonio (Stati Uniti), 29 aprile - Dopo gli Oklahoma City Thunder, anche i San Antonio Spurs hanno strappato un pass per le semifinali di Western... Wembanyama da impazzire: canestro a 1" dalla fine e San Antonio Spurs ai playoffLa migliore giocata della notte Nba è quella di Victor Wembanyama, che a 1" dalla fine segna il canestro della vittoria contro i Phoenix Suns,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: NBA, Anthony Edwards a sorpresa: potrebbe esserci in gara-1 con San Antonio; Anthony Edwards questionable per Gara 1 tra Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs; Minnesota strappa Gara 1, Edwards torna e gela San Antonio. PLAYOFFS - Edwards gioca G1 ed è fondamentale nel colpo Minnesota a San Antonio! A New York i Knicks demoliscono Philadelphia - facebook.com facebook Minnesota strappa Gara 1, Edwards torna e gela San Antonio x.com