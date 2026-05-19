L’Università di Pisa ha annunciato il primo Nautical Day, un evento che si terrà giovedì al centro congressi. L’obiettivo è favorire un confronto diretto tra studenti, ricercatori e aziende del settore nautico. L’iniziativa prevede incontri, presentazioni e discussioni su progetti e opportunità di collaborazione. L’evento si inserisce in un percorso di crescita per il comparto, con l’intento di rafforzare i rapporti tra l’ateneo e le imprese locali e nazionali.

L’ Università di Pisa scommette sulla nautica e promuove per giovedì al centro congressi Le benedettine io suo primo Nautical day, un evento pensato per rafforzare il dialogo tra università e imprese, favorendo sia il reclutamento di giovani talenti sia la nascita di collaborazioni nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico. L’iniziativa, in collaborazione con l’Unione Industriale Pisana e Navigo, gestore del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, metterà in contatto studenti, laureati, ricercatori e professionisti del comparto nautico, creando uno spazio di confronto sulle competenze, l’innovazione e le sfide future del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce il primo Nautical Day di Pisa: "Più dialogo tra ateneo e imprese"

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