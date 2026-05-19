Nasce il primo Nautical Day di Pisa | Più dialogo tra ateneo e imprese
L’Università di Pisa ha annunciato il primo Nautical Day, un evento che si terrà giovedì al centro congressi. L’obiettivo è favorire un confronto diretto tra studenti, ricercatori e aziende del settore nautico. L’iniziativa prevede incontri, presentazioni e discussioni su progetti e opportunità di collaborazione. L’evento si inserisce in un percorso di crescita per il comparto, con l’intento di rafforzare i rapporti tra l’ateneo e le imprese locali e nazionali.
L’ Università di Pisa scommette sulla nautica e promuove per giovedì al centro congressi Le benedettine io suo primo Nautical day, un evento pensato per rafforzare il dialogo tra università e imprese, favorendo sia il reclutamento di giovani talenti sia la nascita di collaborazioni nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico. L’iniziativa, in collaborazione con l’Unione Industriale Pisana e Navigo, gestore del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, metterà in contatto studenti, laureati, ricercatori e professionisti del comparto nautico, creando uno spazio di confronto sulle competenze, l’innovazione e le sfide future del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
4K2026 Epic: Tomb Raider Possessed by Evil God, Unleashes Undead Soldiers and Devour Everything!
Sullo stesso argomento
Credito, nasce Irca dalla fusione tra Ircac e Crias. Schifani: “Più vicino il sostegno a imprese artigiane e cooperative”Con la firma dell’atto di fusione nella sede di Palermo si è completato il processo di accorpamento tra Ircac e Crias: da oggi l’Istituto regionale...
Nasce il Centro Federale di Canoa e Paracanoa ai Navicelli, grazie ad accordo tra Comune di Pisa, FICK e Port Authority di PisaÈ stato firmato presso la sede della Federazione Italiana Canoa Kayak in Viale Tiziano a Roma, l'accordo di collaborazione tra Comune di Pisa,...
Emalu Pasticceria. veneris · Vivaldi Winter Drill #2. Oggi festeggiamo il PRIMO MAGGIO, la festa di chi ogni giorno mette il CUORE in quello che fa. Per noi di EMALU, l’esempio più grande che guida tutto il nostro TEAM è proprio lei: Camilla, mia MA facebook
Nautica, lavoro e innovazione: l'Università di Pisa lancia il suo primo Nautical DayGiovedì 21 maggio, l’Università di Pisa dedica un’intera giornata di networking, recruiting e confronto alla nautica, uno dei settori strategici ... gonews.it
Un drone marino che è stato trovato a Lefkada, un'isola greca nel mare Ionio, è stato confermato essere ucraino. Secondo quanto riportato, il governo greco crede che l'Ucraina abbia tentato di colpire navi che trasportano petrolio russo - Consideri questo ac reddit