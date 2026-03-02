L'università di Pisa sta sperimentando l'uso dei raggi UV-C nel settore vitivinicolo, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle uve. Questa tecnologia viene applicata direttamente alle piante per favorire la crescita e la salute delle viti. La sperimentazione mira anche a ridurre l’utilizzo di trattamenti chimici anticrittogamici, promuovendo pratiche più sostenibili.

Ricerca condotta su viti toscane conferma: fasci ultravioletti aumentano sentori e colore del calice. Nessun calo produttivo, meno sostanze chimiche usate PISA – L’impiego mirato della tecnologia a raggio ultravioletto si conferma uno strumento strategico per l’evoluzione sostenibile del comparto enologico e per la riduzione dei trattamenti chimici anticrittogamici. Un recente studio condotto dall’Università di Pisa, i cui esiti sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica internazionale Plants, ha certificato come l’irraggiamento diretto dei filari consenta di innalzare gli standard qualitativi del vino senza incidere negativamente sui volumi del raccolto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Innovazione in ambito vitivinicolo: l’università di Pisa sperimenta i raggi UV-C per incrementare la qualità delle uve

