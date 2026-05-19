Dopo oltre cinque ore di discussioni, è stato firmato un accordo tra il gruppo Natuzzi e le rappresentanze sindacali. L’intesa prevede un’uscita volontaria dal lavoro con un’indennità pari al 62% della retribuzione e un bonus di sei milioni di euro sotto forma di incentivi. I sindacati hanno commentato che si tratta di un primo passo, ma la vertenza non si può considerare ancora chiusa. L’accordo riguarda circa 500 lavoratori coinvolti nel piano di ristrutturazione.

Dopo più di cinque ore di discussioni, alla fine l’accordo con il gruppo Natuzzi è stato raggiunto. Durante una riunione al ministero del Lavoro, ministero delle Imprese e del Made in Italy, regioni Puglia e Basilicata, rappresentanti di Confindustria e sindacati di categoria (FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs) hanno siglato un’intesa sulla cassa integrazione straordinaria per le lavoratrici e i lavoratori del leader nella produzione di salotti e divani. L’azienda di Santeramo in Colle (Bari), come rende noto la Regione Puglia, potrà ricorrere alla cigs per un massimo di 1.755 dipendenti nelle unità produttive in Puglia e Basilicata, con il limite di utilizzo al 62%: inizialmente era stato richiesto l’80%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Natuzzi, accordo raggiunto per cigs al 62% e 6 milioni di incentivi. I sindacati: “Primo tassello ma non chiude la vertenza”

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