Vertenza Natuzzi piano sospeso dopo l' incontro al Ministero | Netta distanza tra azienda e sindacati

La vertenza Natuzzi si trova attualmente in una fase di stallo dopo l'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di Roma. Durante la riunione, i rappresentanti sindacali e i vertici dell'azienda hanno evidenziato una netta distanza tra le parti, portando alla sospensione del piano. La trattativa si è conclusa senza accordi, lasciando in sospeso la questione.

Nuovi incontri al Mimit sono stati programmati il 10 e 11 marzo. Lavermicocca (Fillea Cgil Bari Bat): "Lavoratori preoccupati, questa situazione va avanti da 25 anni" Si chiude in una posizione di stallo la trattativa tra i sindacati e i vertici della Natuzzi dopo l'incontro tenutosi nel primo pomeriggio nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di Roma. Al centro della questione una vertenza che ormai da 25 anni tiene sotto scacco i lavoratori dell'impresa attiva nel settore dell'arredamento, che sempre più sta puntando a esternalizzare la produzione, annunciando al contempo chiusure di stabilimenti come lo 'Jesce 2' di Santeramo.