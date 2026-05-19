Natalia Paragoni rompe il silenzio sul secondo parto | la sua rivelazione

Natalia Paragoni ha deciso di condividere pubblicamente alcuni dettagli sul suo secondo parto. In un messaggio pubblicato sui social, ha spiegato come si è svolto l’evento e quando è avvenuto, senza entrare in dettagli troppo personali. La influencer ha anche ringraziato i medici e il personale sanitario che l’hanno assistita durante l’ospedale. La notizia ha attirato l’attenzione dei suoi follower, che hanno espresso i loro auguri e supporto.

Ci sono annunci che sembrano perfetti. Foto luminose, mani minuscole, sorrisi stanchi ma impeccabili. E poi ci sono racconti che scelgono la verità. Quella meno filtrata, meno estetica, più umana. Ed è proprio lì che Natalia Paragoni avrebbe deciso di posizionarsi parlando della nascita della sua seconda bambina: non nel territorio delle favole social, ma in quello reale delle paure, delle cicatrici e delle decisioni difficili. mesi aveva immaginato un momento completamente diverso. Più lento, più spontaneo, quasi intimo. Natalia Paragoni avrebbe desiderato vivere la nascita della sua seconda bambina con un parto naturale, dopo aver fantasticato a lungo su quell’istante fatto di attesa, emozione e primo contatto immediato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta annunciano di aspettare il loro secondo figlio

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