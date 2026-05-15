Domenica 5 maggio, una coppia conosciuta per la partecipazione a un noto programma televisivo ha dato il benvenuto alla loro seconda bambina. La coppia, formata da un uomo e una donna, ha condiviso pubblicamente il nome della neonata, Beatrice, e ha raccontato il motivo dietro questa scelta. La coppia ha già un figlio maggiore e aveva annunciato l’arrivo della nuova arrivata con alcuni post sui social. La notizia ha suscitato interesse tra i follower, che hanno espresso affetto e auguri.

La famiglia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si è allargata ancora. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e diventata una delle più amate e seguite dal pubblico del dating show di Maria De Filippi, ha accolto lo scorso 5 maggio la loro secondogenita, Beatrice. L’annuncio è arrivato con qualche giorno di ritardo rispetto alla nascita, una scelta precisa dei neo genitori per vivere in totale riservatezza i primi momenti insieme alla nuova arrivata, lontano dai riflettori e dall’inevitabile frenesia social. Ma tra la gioia del lieto evento e le prime immagini condivise su Instagram, i fan più attenti hanno subito notato un dettaglio che ha acceso la curiosità e aperto un piccolo giallo domestico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il ripensamento dopo il parto: Natalia Paragoni racconta la verità sul nome della figlia Beatrice

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