Natalia Paragoni è diventata mamma bis | i dettagli del parto

Il 5 maggio è nata la seconda figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La coppia, che aveva già un bambino, ha accolto una nuova bambina. La notizia della nascita è stata confermata dai genitori stessi. La piccola si chiama Beatrice. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul parto o sulle condizioni di salute della madre e della neonata.

Da poco, Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta. Il 5 Maggio è nata la piccola Beatrice. L’influencer ha annunciato il parto, dopo qualche giorno. Ora che è trascorso un po’ di tempo, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha tutto raccontato nei dettagli. La modella ha pubblicato un box domande su Instagram. In men che non si dica, i followers l’hanno assalita di domande e curiosità su com’è nata la bambina e sul suo nome. La coppia inizialmente voleva chiamare la neonata con due nomi, Partenope e Beatrice. Ecco, le parole della mamma-bis:”Partenope lo volevamo come secondo nome per un nostro ricordo, poi abbiamo capito che due nomi e due cognomi erano troppo”.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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NATALIA PARAGONI incinta mostra il suo pancino

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