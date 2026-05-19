Nascondeva la cocaina in auto | scoperto spaccio trovate 26 dosi

Durante un controllo in via Lorenteggio, un uomo che si spostava su un monopattino elettrico si è mostrato nervoso e agitato tra le auto in sosta, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Dopo averlo fermato, gli agenti hanno scoperto che nascondeva della cocaina all’interno del veicolo. In totale sono state trovate 26 dosi di sostanza stupefacente, che sono state sequestrate. L’uomo è stato accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti.

L'acquirente era a bordo di un monopattino elettrico in via Lorenteggio, verso piazza Bottini. Si muoveva tra le auto in sosta con atteggiamento nervoso e agitato, che ha insospettito gli agenti. Poi si è diretto in via Vespri Siciliani angolo via Bellini, dove ha percorso i marciapiedi avanti e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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