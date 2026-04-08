Spaccio di cocaina scoperto 27enne mentre vende la droga | in casa aveva 37 dosi

Un uomo di 27 anni, cittadino albanese senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 37 dosi di cocaina. Durante un controllo, è stato individuato mentre vendeva droga. In casa sono state sequestrate ulteriori quantità di sostanza stupefacente. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno anche trovato alcuni strumenti utilizzati per il confezionamento.

Arrestato un cittadino albanese di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Manette scattate dopo i controlli dei carabinieri di Nepi che hanno scovato la droga nell'abitazione dell'uomo.Durante il servizio di controllo del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Spaccio a Miramare, pusher fermato mentre vende cocainaNell'ambito dei controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti, nella giornata di giovedì i carabinieri hanno arrestato in flagranza uno... Leggi anche: Fermato per un controllo, nella tasca del gilet aveva due dosi di cocaina: arrestato per spaccio Temi più discussi: Tivoli, maxi sequestro di cocaina. In manette un 50enne; Enorme rete di spaccio di cocaina scoperta a Piacenza: venti arresti e 38mila euro sequestrati; Spaccio nel centro storico di Viterbo: arrestato 25enne con 4 chili di droga dal valore di 60mila euro; Cocaina dietro il bancone: chiuso un bar di Piazza Vittoria, arrestato il titolare - BresciaToday. Tivoli, spaccio di droga con base in un B&B: arrestato pusher 50enneTivoli, pusher arrestato dalla Polizia: operava da un B&B con oltre 150 dosi di cocaina e 3.500 euro in contanti. Disposti i domiciliari. lamilano.it Tivoli, maxi sequestro di cocaina. In manette un 50enneQuasi nove chilogrammi di polvere bianca trovata dalla polizia in un appartamento insieme a migliaia di euro in contanti ... rainews.it Viareggio: Allarme spaccio di droga in via Della Ferrovia - facebook.com facebook Arresto per spaccio nel pomeriggio del 6 aprile a Stezzano, dove i carabinieri hanno fermato un 22enne di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga nel parco pubblico «La Tinenta». x.com