Pietrasanta | nascondeva 51 dosi di cocaina in auto arrestato sulla via Aurelia

Durante un controllo stradale sulla via Aurelia a Pietrasanta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni proveniente dal Marocco, trovato in possesso di 51 dosi di cocaina nascoste nella sua auto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata sul posto. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

PIETRASANTA (LUCCA) – Durante un controllo stradale a Pietrasanta i carabinieri hanno arrestato un 31enne del Marocco con 51 dosi di cocaina. E' successo in via Aurelia Nord. militari hanno proceduto al controllo di un'auto sospetta ma l'atteggiamento nervoso del conducente e alcune anomalie hanno convinto i militari ad approfondire con una perquisizione che ha permesso di trovare i 51 involucri per un peso complessivo di oltre 53 grammi. I carabinieri hanno inoltre sequestrato un telefono cellulare e 1.600 euro in contanti, soldi ritenuti provento di spaccio sono scattate le manette.

