Nasce Risonanze alla galleria FARè | il calendario degli appuntamenti della mostra
Alla galleria FARè di Udine è aperta fino al 6 giugno una mostra fotografica collettiva intitolata “Risonanze”. L’esposizione presenta una serie di immagini che collegano il mondo della musica e la fotografia, creando un percorso visivo che mette in evidenza il rapporto tra le due arti. La mostra si svolge in Corte del Giglio e fa parte di un calendario di appuntamenti dedicati all’arte visiva e musicale. L’evento è accessibile al pubblico negli orari di apertura della galleria.
Una mostra fotografica collettiva che esplora il legame profondo e invisibile tra l’arte dello scatto e il mondo della musica è visitabile alla Galleria FARè, in Corte del Giglio a Udine, fino al 6 giugno. Risonanze, questo il nome dell’esposizione, nasce dalla sinergia tra la Galleria e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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