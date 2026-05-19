Nasce Risonanze alla galleria FARè | il calendario degli appuntamenti della mostra

Alla galleria FARè di Udine è aperta fino al 6 giugno una mostra fotografica collettiva intitolata “Risonanze”. L’esposizione presenta una serie di immagini che collegano il mondo della musica e la fotografia, creando un percorso visivo che mette in evidenza il rapporto tra le due arti. La mostra si svolge in Corte del Giglio e fa parte di un calendario di appuntamenti dedicati all’arte visiva e musicale. L’evento è accessibile al pubblico negli orari di apertura della galleria.

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