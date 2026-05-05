Risonanze in mostra alla Galleria Michelacci | la pittura di Mario Fani protagonista a Meldola
Dal 9 al 31 maggio gli spazi della Galleria “Luigi Michelacci”, nel cuore del centro storico di Meldola, ospiteranno la mostra Risonanze di Mario Fani. Curata da Alberto Mingotti e promossa dall’Amministrazione comunale, l’esposizione rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama culturale.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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