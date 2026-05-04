Educazione civica e progetti europei | come eTwinning Erasmus+ ed Euroscola formano gli studenti alla cittadinanza attiva e consapevole

Un’educatrice specializzata nei programmi europei lavora da anni nelle scuole per coinvolgere gli studenti in attività che promuovono la cittadinanza attiva. Tra le iniziative più note ci sono eTwinning, Erasmus+ ed Euroscola, programmi che permettono ai giovani di partecipare a progetti europei, scambi culturali e attività di formazione. Queste esperienze sono rivolte a sviluppare competenze civiche e a favorire una maggiore consapevolezza sul funzionamento dell’Unione Europea.

Nicole Wieringa, formatrice esperta nei programmi educativi dell’Unione Europea, porta avanti da anni una precisa missione nelle aule scolastiche. Dopo un esordio professionale nel settore commerciale, circa quindici anni fa ha scelto di dedicarsi all’insegnamento secondario. La decisione è nata dalla profonda convinzione che l’istruzione sia la via maestra per innescare cambiamenti reali all’interno della società. Il lavoro della formatrice supera il semplice studio delle istituzioni. Ai suoi occhi, il continente si configura come un immenso progetto di pace, radicato su principi imprescindibili quali la democrazia, l’uguaglianza e l’equità. Lo scopo primario è garantire a ogni persona la possibilità di vivere con dignità, imparando e crescendo dal punto di vista umano.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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