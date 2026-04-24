Malattie rare e inclusione | nasce ‘Vedo Oltre APS’ il progetto di Alessandro Coppola

Da ildenaro.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato ufficialmente il progetto “Vedo Oltre APS”, un’associazione no profit fondata e presieduta da un giovane di 23 anni affetto dalla sindrome di Usher di tipo 2. Il nome dell’organizzazione richiama un’attenzione particolare alle malattie rare e all’inclusione, con l’obiettivo di valorizzare la diversità e la forza derivante dalla fragilità. La creazione di questa realtà si inserisce nel panorama delle iniziative dedicate alla sensibilizzazione su queste tematiche.

Trasformare la fragilità in forza e la diversità in valore. È questo il messaggio che Alessandro Coppola, 23 anni, affetto dalla sindrome di Usher di tipo 2, ha voluto lanciare con la presentazione ufficiale della sua associazione no profit “Vedo Oltre APS”, di cui è fondatore e presidente. L’evento si è svolto presso Villa Fattorusso, in una serata pensata come momento di festa, condivisione e sensibilizzazione, circondato dall’affetto di amici, sostenitori e ospiti. Un appuntamento che ha segnato l’avvio pubblico di un progetto nato da un percorso personale già intenso, fatto di incontri in scuole, istituzioni, aziende, istituti penitenziari e comunità di recupero, oltre alla costruzione di una community social che oggi conta circa 15.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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