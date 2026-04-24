Malattie rare e inclusione | nasce ‘Vedo Oltre APS’ il progetto di Alessandro Coppola

È stato presentato ufficialmente il progetto “Vedo Oltre APS”, un’associazione no profit fondata e presieduta da un giovane di 23 anni affetto dalla sindrome di Usher di tipo 2. Il nome dell’organizzazione richiama un’attenzione particolare alle malattie rare e all’inclusione, con l’obiettivo di valorizzare la diversità e la forza derivante dalla fragilità. La creazione di questa realtà si inserisce nel panorama delle iniziative dedicate alla sensibilizzazione su queste tematiche.

Trasformare la fragilità in forza e la diversità in valore. È questo il messaggio che Alessandro Coppola, 23 anni, affetto dalla sindrome di Usher di tipo 2, ha voluto lanciare con la presentazione ufficiale della sua associazione no profit “Vedo Oltre APS”, di cui è fondatore e presidente. L’evento si è svolto presso Villa Fattorusso, in una serata pensata come momento di festa, condivisione e sensibilizzazione, circondato dall’affetto di amici, sostenitori e ospiti. Un appuntamento che ha segnato l’avvio pubblico di un progetto nato da un percorso personale già intenso, fatto di incontri in scuole, istituzioni, aziende, istituti penitenziari e comunità di recupero, oltre alla costruzione di una community social che oggi conta circa 15.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Dalla forza di tre mamme nasce ‘Run 4 rare’: Cesena corre per i bambini affetti da malattie genetiche rareIl ricavato dell’evento sarà destinato all’acquisto di materiali, ausili e strumenti utili per i terapisti dell’Ausl e agli insegnanti che seguono...

Malattie rare, quando raccontare è liberatorio: il progetto Il progetto che racconta una delle malattie rare che sconvolgono la vita dei pazienti: l’amiloidosi ereditaria da transtiretina.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Vedere oltre la fragilità: Alessandro Coppola e la resilienza che diventa impegno condiviso; Abbazia del Loreto, Focus su Malattie rare e disabilità?.

Un fumetto per favorire l’inclusione di ragazzi con malattie rareNapoli, 16 ott. (askanews) – Un fumetto per informare e sensibilizzare bambini, ragazzi e genitori sulle malattie rare e per promuovere un ambiente accogliente ed inclusivo anche tra i banchi di ... affaritaliani.it

Malattie rare, con studio Telethon arriva diagnosi in bambini dopo 8 anni di attesaSu oltre 1300 casi valutati tra il 2016 e il 2023, quasi un bambino su due (il 49%) ha ottenuto una diagnosi genetica definitiva dopo un'odissea diagnostica durata in media circa otto anni. (ANSA) ... ansa.it

24 APRILE – ORE 20:00 Una serata dedicata allo sport, alla determinazione e ai traguardi che fanno la storia. Al Bistrot Gastarea ospitiamo “Vedo oltre – Ilaria Bianchi”, un incontro per raccontare il percorso di una campionessa che ha segnato il nuoto italiano - facebook.com facebook