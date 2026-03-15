A Vasto, i servizi sociali e la Garante dell’infanzia sono nuovamente al centro di un confronto acceso. La famiglia del bosco, coinvolta nella vicenda, ha contestato alcune affermazioni dell’assistente sociale, negando di aver mai dichiarato che i bambini stessero bene. La questione ha suscitato discussioni e tensioni tra le parti, con aggiornamenti che continuano a essere segnalati dalla cronaca locale.

Vasto, 15 marzo 2026 – Gli scontri e le polemiche sono ormai all’ordine del giorno sulla vicenda della famiglia del bosco, dove le vittime incolpevoli restano sempre e solo i 3 bambini che ormai da mesi vivono in una struttura protetta a Vasto dopo l’allontanamento dai genitori e dalla casa nel bosco di Palmoli. Sul caso un nuovo scontro istituzionale si è consumato tra la Garante nazionale per l'infanzia Marina Terragni, che ha visitato i bambini giovedì scorso, dall'altra i servizi sociali della casa famiglia, con accuse reciproche anche sul mancato incontro tra Terragni e l'assistente sociale incaricata. Intanto però, tra le polemiche,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia del bosco, nuovo scontro tra i servizi sociali e la Garante dell’infanzia. “Mai detto che i bimbi stanno bene, balle dell’assistente”

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, scontro totale tra assistenti sociali e Garante dell'Infanzia: scambio di accuse pubblicheGli assistenti sociali della struttura dove i minori della famiglia nel bosco hanno soggiornato hanno deciso di rispondere alle accuse mosse dalla...

Famiglia nel bosco, la Garante per l’Infanzia: “Dall’assistente sociale solo balle”Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco continua a sollevare accese polemiche e uno scontro istituzionale che sembra lontano dal concludersi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia del bosco nuovo scontro tra i...

Temi più discussi: Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale: Allontanare la madre dalla casa e separarla dai bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato, i magistrati dimenticano i limiti.

Famiglia del bosco, è tutti contro tutti. L'assistente sociale denuncia i genitoriAccusa gli avvocati di violenza privata per averle impedito di svolgere la perizia ... msn.com

Famiglia nel bosco, confermata la decisione dell’ambito sociale: i bambini restano in casa famigliaCaso famiglia del bosco, nuove valutazioni del Tribunale sui minori Chi: i minori della cosiddetta famiglia del bosco, gli operatori della casa famigl ... assodigitale.it

La famiglia del bosco cambia strategia per riavere l'affidamento dei figli facebook

Looking for the "famiglia del bosco" @welikeduel x.com