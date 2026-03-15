Famiglia del bosco nuovo scontro tra i servizi sociali e la Garante dell’infanzia Mai detto che i bimbi stanno bene balle dell’assistente

Da quotidiano.net 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vasto, i servizi sociali e la Garante dell’infanzia sono nuovamente al centro di un confronto acceso. La famiglia del bosco, coinvolta nella vicenda, ha contestato alcune affermazioni dell’assistente sociale, negando di aver mai dichiarato che i bambini stessero bene. La questione ha suscitato discussioni e tensioni tra le parti, con aggiornamenti che continuano a essere segnalati dalla cronaca locale.

Vasto, 15 marzo 2026 –  Gli scontri e le polemiche sono ormai all’ordine del giorno sulla vicenda della famiglia del bosco, dove le vittime incolpevoli restano sempre e solo i 3 bambini che ormai da mesi vivono in una struttura protetta a Vasto dopo l’allontanamento dai genitori e dalla casa nel bosco di Palmoli.  Sul caso un nuovo scontro istituzionale si è consumato tra la Garante nazionale per l'infanzia Marina Terragni, che ha visitato i bambini giovedì scorso, dall'altra i servizi sociali della casa famiglia, con accuse reciproche anche sul mancato incontro tra Terragni e l'assistente sociale incaricata. Intanto però, tra le polemiche,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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