Cercansi bimbi per l’asilo La scuola dell’infanzia pronta a riaprire i battenti

L’asilo, che ha attraversato diverse fasi di utilizzo, si prepara a riaprire i battenti. Dopo aver subito atti di vandalismo e danni interni, la struttura è stata lasciata in disparte. Ora, la scuola dell’infanzia cerca bambini che possano tornare a frequentarla. La riapertura è prevista dopo un periodo di inattività, con l’intenzione di riqualificare gli spazi e riprendere le attività.

L’asilo ha avuto diverse vite. Per poi improvvisamente uscire di scena, lasciato in disparte e spesso preso di mira dai vandali che a più riprese lo hanno visitato provocando danni all’interno. Ma il nuovo corso dell’asilo "Mino Bianchi“ di Luni sta per ricominciare. Nato come struttura all’avanguardia e secondo i criteri delle scuole dell’infanzia dell’Emilia (al tempo ritenuta modello di riferimento per l’impostazione degli asili) aveva poi dovuto fare i conti con la natalità ridotta. Per anni è stato gestito da una cooperativa sociale per svolgere progetti educativi per poi essere nuovamente chiuso. Sembrava destinato al progetto di Asl 5 di realizzazione della nuova Casa di comunità ma la giunta guidata dal sindaco Alessandro Silvestri ha preso una strada diversa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cercansi bimbi per l’asilo. La scuola dell’infanzia pronta a riaprire i battenti Articoli correlati Maestre, bimbi e genitori della scuola dell'infanzia raccolgono cibo per i concittadini bisognosiL'apprezzata iniziativa della "Carcano" (insieme alla San Vincenzo e ai servizi sociali del Comune) a favore delle famiglie in difficoltà di...