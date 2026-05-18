La nuova Ancona in videoconferenza Polci Bucci e il sindaco a confronto

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolta una videoconferenza tra rappresentanti delle forze dell’ordine, il sindaco e il potenziale nuovo socio, l’imprenditore. La discussione ha riguardato i dettagli relativi all’ingresso dell’imprenditore nella città, con confronti sui progetti e sulle modalità di collaborazione. Non sono stati resi pubblici i contenuti specifici dell’incontro, che ha visto coinvolti diversi esponenti istituzionali e del settore privato. La situazione rimane in fase di definizione, con ulteriori incontri previsti nei prossimi giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stretta finale per l’ingresso dell’imprenditore Manolo Bucci nell’ Ancona: oggi il potenziale socio – lui o chi per lui, dato che al momento è ancora presidente del Valmontone – dovrebbe incontrarsi in videoconferenza con Massimiliano Polci, con cui s’è già visto nei giorni scorsi, ma anche con gli altri imprenditori del territorio che sarebbero pronti a entrare. I quattro soci, ciascuno al 5% del capitale sociale, che si aggiungeranno all’ultimo ingresso, quello di Gsk Security e allo stesso Polci, in attesa di Bucci, sono Corrado e Sergio Cori, titolari rispettivamente di TecMed e NewTech, Giacomo Di Napoli, fondatore e amministratore di Netoip, e Luciano Sacconi, che entra nell’azionariato in rappresentanza di Copemo di cui è amministratore delegato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la nuova ancona in videoconferenza polci bucci e il sindaco a confronto
© Sport.quotidiano.net - La nuova Ancona in videoconferenza. Polci, Bucci e il sindaco a confronto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ancona Polci spiana la strada a Bucci. Ora è atteso dal sindaco con i 4 sociLa data da cerchiare in rosso è quella di domani: quella che, salvo colpi di scena che posticiperanno il tutto, dovrebbe segnare un punto di svolta...

Nuova Ancona in due mesi. Polci prepara il terreno a Bucci e a un mister XE’ tempo di decisioni importanti per il presidente dell’Ancona Massimiliano Polci, che quest’anno s’è ritrovato ad affrontare il campionato...

la nuova ancona inLa nuova Ancona in videoconferenza. Polci, Bucci e il sindaco a confrontoStretta finale per l’ingresso dell’imprenditore Manolo Bucci nell’Ancona: oggi il potenziale socio – lui o chi per lui, dato che al momento è ancora presidente del Valmontone – dovrebbe incontrarsi in ... sport.quotidiano.net

la nuova ancona inL'Ancona tra due fuochi: per la nuova maggioranza sempre attive le ipotesi legate a Bucci (che deve risolvere il nodo Valmontone) e CampitelliANCONA La società è al lavoro per trovare, in tempi rapidi, delle forze fresche che possano dare linfa vitale all'Ancona per la prossima stagione che sarà, ancora, ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web