La nuova Ancona in videoconferenza Polci Bucci e il sindaco a confronto

Oggi si è svolta una videoconferenza tra rappresentanti delle forze dell’ordine, il sindaco e il potenziale nuovo socio, l’imprenditore. La discussione ha riguardato i dettagli relativi all’ingresso dell’imprenditore nella città, con confronti sui progetti e sulle modalità di collaborazione. Non sono stati resi pubblici i contenuti specifici dell’incontro, che ha visto coinvolti diversi esponenti istituzionali e del settore privato. La situazione rimane in fase di definizione, con ulteriori incontri previsti nei prossimi giorni.

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