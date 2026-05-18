La nuova Ancona in videoconferenza Polci Bucci e il sindaco a confronto
Oggi si è svolta una videoconferenza tra rappresentanti delle forze dell’ordine, il sindaco e il potenziale nuovo socio, l’imprenditore. La discussione ha riguardato i dettagli relativi all’ingresso dell’imprenditore nella città, con confronti sui progetti e sulle modalità di collaborazione. Non sono stati resi pubblici i contenuti specifici dell’incontro, che ha visto coinvolti diversi esponenti istituzionali e del settore privato. La situazione rimane in fase di definizione, con ulteriori incontri previsti nei prossimi giorni.
Stretta finale per l’ingresso dell’imprenditore Manolo Bucci nell’ Ancona: oggi il potenziale socio – lui o chi per lui, dato che al momento è ancora presidente del Valmontone – dovrebbe incontrarsi in videoconferenza con Massimiliano Polci, con cui s’è già visto nei giorni scorsi, ma anche con gli altri imprenditori del territorio che sarebbero pronti a entrare. I quattro soci, ciascuno al 5% del capitale sociale, che si aggiungeranno all’ultimo ingresso, quello di Gsk Security e allo stesso Polci, in attesa di Bucci, sono Corrado e Sergio Cori, titolari rispettivamente di TecMed e NewTech, Giacomo Di Napoli, fondatore e amministratore di Netoip, e Luciano Sacconi, che entra nell’azionariato in rappresentanza di Copemo di cui è amministratore delegato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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