Nasce la Consulta delle donne e delle persone che si riconoscono nella comunità LGBTQI+

Da anconatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata istituita ufficialmente la Consulta delle donne e delle persone che si riconoscono nella comunità LGBTQI+ del Comune di Jesi. La nascita di questa nuova struttura rappresenta un passo concreto nella presenza di un organismo dedicato alla tutela e alla rappresentanza di queste categorie all’interno dell’amministrazione comunale. La Consulta sarà chiamata a svolgere funzioni consultive e di ascolto su questioni che riguardano le persone coinvolte, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la partecipazione sul territorio.

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JESI - Muove ufficialmente i primi passi la nuova Consulta delle donne e delle persone che si riconoscono nella comunità LGBTQI+ del Comune di Jesi. Un organismo profondamente rinnovato nelle sue finalità e nei suoi ambiti di azione, nato con l’obiettivo di promuovere la parità di genere, il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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