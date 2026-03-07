Nasce la Treccani delle donne il primo Dizionario delle italiane che hanno cambiato il Paese | Geniali e dimenticate

È stato presentato il primo “Dizionario” dedicato alle donne italiane che hanno avuto un ruolo significativo nel cambiare il Paese. Il volume, intitolato “Geniali e dimenticate”, raccoglie le storie di 2540 figure femminili che si sono distinte in settori come scienza, letteratura, arte, cultura, politica e sport. Se si dispongessero tutte le pagine, la lunghezza complessiva supererebbe gli 800 metri.

Se si mettessero accanto le 2540 pagine che l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana ha dato alle stampe per raccontare le donne di scienza, lettere, arte, cultura, politica e sport del nostro Paese, apparirebbe una striscia di quasi 800 metri. Treccani pubblica il primo Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia: seicentocinquanta profili, dal Settecento ai nostri giorni, una lingua di carta che finalmente prende parola. Nel Dizionario biografico degli italiani alle donne spetta appena il quattro per cento delle biografie. Qui, invece, mangiano intera la pagina. La direttrice scientifica Emma Giammattei – italianista e storica della cultura – parla di "uno scarto strutturale" che aveva segnato il progetto originario.