Nasce il Centro Federale di Canoa e Paracanoa ai Navicelli grazie ad accordo tra Comune di Pisa FICK e Port Authority di Pisa

È stato firmato un accordo tra il Comune di Pisa, la Federazione Italiana Canoa Kayak e l’Autorità Portuale di Pisa per la creazione di un Centro Federale di Canoa e Paracanoa ai Navicelli. L’accordo è stato siglato presso la sede della Federazione Italiana Canoa Kayak a Roma. La struttura sarà dedicata alle attività di canoa e paracanoa e sorgerà nell’area dei Navicelli.

È stato firmato presso la sede della Federazione Italiana Canoa Kayak in Viale Tiziano a Roma, l'accordo di collaborazione tra Comune di Pisa, Federazione Italiana Canoa Kayak e Port Authority di Pisa, finalizzato alla realizzazione e gestione del Centro Federale per la canoa e la paracanoa presso il Canale dei Navicelli. L'accordo avrà validità fino al 1° agosto 2033, in coerenza con il contratto di comodato già in essere, con l'obiettivo di consolidare nel tempo il ruolo del Canale dei Navicelli come centro di eccellenza a livello nazionale e internazionale. Alla firma hanno preso parte il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nasce il Centro Federale di Canoa e Paracanoa ai Navicelli, grazie ad accordo tra Comune di Pisa, FICK e Port Authority di Pisa Pisa, accordo strategico per la canoa: nasce il Centro Federale ai NavicelliUn’intesa destinata a segnare una svolta nello sviluppo della canoa e della paracanoa in Italia è stata ufficialmente siglata tra Comune di Pisa,... Nasce una nuova collaborazione tra il Cus Pisa & Vespa Club PisaPer la prima volta, il mondo sportivo universitario stringe un accordo con il sodalizio motoristico più vecchio della città nato nel lontano 1949.