Il futuro dell’Unione dei Comuni del Trasimeno è al centro di un acceso dibattito politico a Passignano. Le discussioni riguardano principalmente due opzioni: la gestione diretta del servizio o la creazione di un ente tecnico dedicato. I rappresentanti delle amministrazioni comunali si sono confrontati su quale strada adottare per garantire l’efficienza e la funzionalità dell’ente. La questione rimane aperta e suscita vari interventi da parte degli attori coinvolti.

PASSIGNANO - Il futuro dell’Unione dei Comuni del Trasimeno al centro del dibattito politico. A sollevare la questione è Alessandro Moio (foto), presidente provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere a Passignano, che invoca una riflessione profonda e priva di pregiudizi su un modello gestionale definito "poco efficace e sostanzialmente inutile" rispetto agli scopi originari. Secondo l’esponente del centrodestra, l’ente nato per ereditare le funzioni di Comunità Montane e Province non è mai riuscito a incidere sul territorio, frenato da una cronica carenza di personale, dalla mancanza di autonomia finanziaria e da una guida politica definita "farraginosa", testimoniata dall’impasse dei sindaci nel nominare una presidenza stabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Futuro dell’Unione dei Comuni: "Gestione diretta o ente tecnico"

Classificazione comuni montani, la contrarietà dell'Unione Comuni MugelloFirenze, 18 dicembre 2025 – “Altro che comuni di serie A e di serie B, qui finiamo per essere trattati da serie C o D!”, sbottano il presidente e la...

"O lavoriamo per gli obiettivi comuni o è meglio sciogliere l’Unione dei Comuni"Maria Elena Minciaroni, sindaca di Tuoro e attuale presidente “facente funzioni“ dell’Unione dei Comuni rompe il silenzio e lancia un ultimatum ai...

Disclosure UFO: MJ-12, Area 51 e i Segreti che Dovevano Restare Nascosti

Contenuti utili per approfondire Futuro dell'Unione dei Comuni Gestione....

Temi più discussi: L'Europa a Viterbo per discutere del futuro dell'Unione, Brunetta: Serve far entrare l'Ucraina; Futuro dell’Unione dei Comuni: Gestione diretta o ente tecnico; Accendere l’Europa: a Chieti un confronto su Ucraina, federalismo e futuro dell’Unione; Accendere l’Europa: a Chieti un confronto su Ucraina, federalismo e futuro dell’Unione.

L’Unione Europea non è più come la ricordano gli italianiUna recente protesta di massa a Roma che ha attirato migliaia di cittadini, ha riportato in primo piano la questione del futuro dell'Italia all'interno dell'Unione Europea. La manifestazione di ... oggi.it

Costruire il futuro con i ragazzi. Una rete di supporto sul territorio: Estra e Unione dei Comuni insiemeUn convegno ed un progetto per aiutare gli alunni con dislessia delle scuole del Casentino. Un’indagine per sapere quanti sono, del supporto di cui hanno bisogno, delle esigenze delle loro famiglie. E ... lanazione.it

A Perugia il futuro e il passato viaggiano sulla stessa linea, sospesi a mezz'aria. La città umbra ospita un primato che in pochi conoscono: la prima metropolitana completamente automatizzata d'Italia. Niente conducente, solo tecnologia al servizio dei passegg - facebook.com facebook

Una carriera da ricordare. Congratulazioni e buona fortuna per il futuro, Jack x.com