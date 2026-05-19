Durante le ultime 48 ore della campagna elettorale, la candidata sindaca di Avellino in Comune ha accusato il suo avversario del centrosinistra di aver rifiutato di partecipare ai confronti televisivi. Nargi ha dichiarato che chi evita il confronto non rispetta gli avellinesi, sottolineando come il candidato abbia scelto di non confrontarsi pubblicamente in questa fase decisiva. La questione è stata oggetto di discussione pubblica e ha suscitato reazioni tra gli altri candidati e sostenitori.

Tempo di lettura: 3 minuti La candidata sindaca di Avellino in Comune, Laura Nargi denuncia il rifiuto del candidato del centrosinistra a partecipare ai confronti televisivi nelle ultime 48 ore della campagna. Ad Avellino sta accadendo qualcosa di gravissimo che non si era mai visto nella storia amministrativa della città. Un candidato sindaco rifiuta sistematicamente di confrontarsi sui programmi con gli altri due aspiranti alla guida del Comune. Quel candidato è Nello Pizza. Ieri mattinata, in Rai, il confronto a tre, l’ultimo organizzato dalla televisione di Stato sui temi della città, è diventato un confronto a due. Pizza ha disertato adducendo non meglio precisati “motivi di lavoro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nargi accusa Pizza: “Chi evita il confronto non rispetta gli avellinesi”

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