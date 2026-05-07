Il miracolo della 5ªA della Don Milani | da Forlimpopoli al Quirinale per una lezione di solidarietà
Una classe di studenti di Forlimpopoli ha avuto l'opportunità di visitare il Quirinale, partecipando a un evento dedicato alla solidarietà e alla convivenza civile. La visita si è svolta dopo un percorso scolastico che ha coinvolto gli alunni in attività di sensibilizzazione e collaborazione, portandoli a confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni. L'iniziativa ha visto coinvolte diverse scuole e ha ricevuto l'interesse di media locali e nazionali.
C’è un’Italia che cresce senza barriere, dove il banco di scuola non è solo un posto dove imparare la matematica, ma il luogo in cui si costruisce il futuro della convivenza civile. È l’Italia rappresentata dai bambini della classe 5ªA della scuola primaria "Don Milani" (Istituto Comprensivo "E.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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