Il miracolo della 5ªA della Don Milani | da Forlimpopoli al Quirinale per una lezione di solidarietà

Una classe di studenti di Forlimpopoli ha avuto l'opportunità di visitare il Quirinale, partecipando a un evento dedicato alla solidarietà e alla convivenza civile. La visita si è svolta dopo un percorso scolastico che ha coinvolto gli alunni in attività di sensibilizzazione e collaborazione, portandoli a confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni. L'iniziativa ha visto coinvolte diverse scuole e ha ricevuto l'interesse di media locali e nazionali.

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