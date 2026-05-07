Il miracolo della 5°A della Don Milani | da Forlimpopoli al Quirinale per una lezione di solidarietà

Una classe della scuola Don Milani di Forlimpopoli ha viaggiato fino al Quirinale per partecipare a un evento dedicato alla solidarietà. Gli studenti della 5ªA hanno avuto l’opportunità di assistere a una cerimonia ufficiale, dopo aver trascorso mesi impegnati in attività di volontariato e sensibilizzazione. Questo viaggio rappresenta un momento di riconoscimento per il loro impegno e un esempio di come le azioni di solidarietà possano coinvolgere anche i più giovani.

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