Il miracolo della 5°A della Don Milani | da Forlimpopoli al Quirinale per una lezione di solidarietà
Una classe della scuola Don Milani di Forlimpopoli ha viaggiato fino al Quirinale per partecipare a un evento dedicato alla solidarietà. Gli studenti della 5ªA hanno avuto l’opportunità di assistere a una cerimonia ufficiale, dopo aver trascorso mesi impegnati in attività di volontariato e sensibilizzazione. Questo viaggio rappresenta un momento di riconoscimento per il loro impegno e un esempio di come le azioni di solidarietà possano coinvolgere anche i più giovani.
C’è un’Italia che cresce senza barriere, dove il banco di scuola non è solo un posto dove imparare la matematica, ma il luogo in cui si costruisce il futuro della convivenza civile. È l’Italia rappresentata dai bambini della classe 5ªA della scuola primaria "Don Milani" (Istituto Comprensivo "E.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Una raccolta di contenuti
Si parla di: La 5ª A Don Milani da Mattarella. Cinque anni a fianco della disabilità ‘Alfieri’ per l’aiuto al compagno; Sessant’anni fa a Piedigrotta Giovanni XXIII apparve e guarì suor Caterina.