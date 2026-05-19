Napoli-Udinese | il Prefetto blocca i biglietti per i friulani

Nella giornata di oggi, la Questura ha deciso di bloccare la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti in vista della partita tra Napoli e Udinese. La decisione è stata presa in seguito a una serie di confronti e valutazioni sulla sicurezza, dopo le tensioni che si sono registrate durante l’incontro del 13 maggio. La misura riguarda esclusivamente i biglietti destinati ai supporter dell’Udinese, mentre la vendita per i tifosi di casa prosegue regolarmente.

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? Domande chiave Perché la Questura ha ritenuto necessario il blocco dei biglietti?. Quali rischi specifici sono emersi durante lo scontro del 13 maggio?. Chi ha proposto ufficialmente le misure cautelative per il Maradona?. Come influirà questa restrizione geografica sulle future trasferte dei tifosi?.? In Breve Valutazioni tecniche basate sull'analisi dei rischi del precedente incontro del 13 maggio.. Questura di Napoli condivide la proposta cautelativa del prefetto Michele di Bari.. Blocco della vendita biglietti limitato ai residenti nella regione Friuli Venezia Giulia.. Impatto sulla mobilità dei tifosi friulani verso lo stadio Maradona domenica alle 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli-Udinese: il Prefetto blocca i biglietti per i friulani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Udinese-Napoli 1-0: gol e highlights | Serie A Sullo stesso argomento Udinese-Torino, stop ai biglietti: il Prefetto blocca i granataIl Prefetto di Udine ha emesso un decreto il 17 aprile che impedisce l’acquisto dei biglietti per i tifosi residenti nella provincia di Torino in... Juve-Verona: il Prefetto blocca i biglietti ai veronesi per sicurezzaIl Prefetto di Torino ha emesso un provvedimento che limita l’accesso allo stadio Allianz per i residenti della provincia di Verona in occasione... Napoli-Udinese, trasferta vietata ai tifosi friulani: il motivoI sostenitori dell'Udinese residenti in Friuli Venezia Giulia non potranno assistere dal vivo alla sfida contro il Napoli, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Il pref ... msn.com Napoli-Udinese, vietata vendita dei biglietti ai residenti in Friuli Venezia Giulia: la decisione del prefettoIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio Napoli – Udinese, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie ... ilmattino.it Il Prefetto di Roma ha deciso che il derby Roma-Lazio non si potrà giocare domenica in contemporanea agli Internazionali d’Italia e ha disposto che la partita si giochi lunedì alle ore 20:45. x.com