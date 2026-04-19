Udinese-Torino stop ai biglietti | il Prefetto blocca i granata

Il 17 aprile, il Prefetto di Udine ha firmato un decreto che vieta ai tifosi della provincia di Torino di acquistare biglietti per la partita di Serie A tra Udinese e Torino. La misura riguarda esclusivamente i residenti nella provincia piemontese e si applica in vista dell'incontro in programma in città. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel quadro delle disposizioni per la gestione della sicurezza durante l’evento.

Il Prefetto di Udine ha emesso un decreto il 17 aprile che impedisce l’acquisto dei biglietti per i tifosi residenti nella provincia di Torino in vista della sfida di Serie A tra Udinese e Torino. La partita, che si terrà il 3 maggio 2026 presso il Bluenergy Stadium, vede la restrizione dei tagliandi basata su una valutazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha segnalato profili di rischio molto elevati per l’incontro. La gestione della sicurezza tramite il blocco territoriale. Le autorità hanno scelto una strategia di contenimento mirata a limitare lo spostamento di determinati gruppi di sostenitori verso il territorio friulano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udinese-Torino, stop ai biglietti: il Prefetto blocca i granata Notizie correlate Leggi anche: Udinese-Torino, trasferta vietata: stop ai biglietti per i tifosi granata L'Aquila-Chieti, trasferta negata ai tifosi neroverdi, il prefetto vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provinciaTrasferta vietata per i tifosi neroverdi domenica 1 febbraio, in occasione della partita L'Aquila-Chieti, valida per il girone F del campionato di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Udinese-Torino, trasferta vietata: stop ai biglietti per i tifosi granata; Udinese-Torino, trasferta vietata ai residenti di Torino e provincia; Serie A, Cagliari-Cremonese 1-0, Torino-Verona 2-1, Milan-Udinese 0-3, Atalanta-Juventus 0-1; Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari. Udinese-Torino, trasferta vietata: stop ai biglietti per i tifosi granataDecisione della Prefettura in vista della gara del 2 maggio al Bluenergy Stadium: vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Torino. Il provvedimento arriva dopo le valutazioni s ... udinetoday.it Udinese-Torino, trasferta vietata ai residenti di Torino e provinciaDopo il divieto di Cremona, anche in occasione della gara di Udine non sarà permessa la trasferta ai tifosi residenti di Torino e provincia ... toro.it UNDER 11 (COLLURA) U11 (2015) Ravenna Cup – Ravenna Affrontate: Monza, Torino, Udinese, Bologna, Olympic Belgrado e altre 3º posto x.com VIETATA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER UDINE Come già avvenuto per la partita Cremonese - Torino ora è stato ufficializzato anche dal prefetto di Udine, Lione, che per la partita Udinese -Torino sarà vietata la vendita per qualsiasi settore ai tifosi res facebook