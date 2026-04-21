Juve-Verona | il Prefetto blocca i biglietti ai veronesi per sicurezza

Il Prefetto di Torino ha deciso di bloccare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona per la partita tra Juventus e Hellas Verona, programmata per il 3 maggio allo stadio Allianz. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza e riguarda esclusivamente i cittadini della provincia veronese, che non potranno acquistare o entrare con i biglietti riservati a questa zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ore precedenti alla partita.

Il Prefetto di Torino ha emesso un provvedimento che limita l’accesso allo stadio Allianz per i residenti della provincia di Verona in occasione dell’incontro tra Juventus ed Hellas Verona, fissato per il 3 maggio. La decisione mira a prevenire possibili episodi di disordine pubblico, derivanti dai recenti scontri avvenuti nella città torinese tra i sostenitori del Torino F.C. e quelli veronesi. Misure restrittive e criteri di esclusione per i tifosi. L’ordinanza prefettizia stabilisce un divieto di acquisto dei biglietti per tutti i cittadini che risiedono nel territorio veronese. Tuttavia, la misura prevede una deroga specifica: potranno accedere all’evento i possessori della fidelity card della Juventus FC, a condizione che il documento sia stato rilasciato in una data precedente al 31 marzo 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve-Verona: il Prefetto blocca i biglietti ai veronesi per sicurezza Notizie correlate Udinese-Torino, stop ai biglietti: il Prefetto blocca i granataIl Prefetto di Udine ha emesso un decreto il 17 aprile che impedisce l’acquisto dei biglietti per i tifosi residenti nella provincia di Torino in... L'Aquila-Chieti, trasferta negata ai tifosi neroverdi, il prefetto vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provinciaTrasferta vietata per i tifosi neroverdi domenica 1 febbraio, in occasione della partita L'Aquila-Chieti, valida per il girone F del campionato di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Verona-Milan, il TAR del Veneto boccia il ricorso dell'AIMC; Verona Milan, respinto il ricorso sull’ingresso dei tifosi rossoneri: la decisione del TAR non convince l’AIMC. Juve Verona, divieto di vendita ai residenti in provincia di Verona: il motivo dello stopJuve Verona, divieto di vendita ai residenti in provincia di Verona: il motivo dello stop. La decisione del Prefetto di Torino ... calcionews24.com Juve Verona, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia veneta: i motivi e cosa sta succedendoJuve Verona, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia veneta: i motivi e cosa sta succedendo ... juventusnews24.com Non solo Inter e Milan, ma anche tesserati di Juve, Sassuolo e Verona avrebbero partecipato alle notti in discoteca finite nell’inchiesta per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. - facebook.com facebook #JuveVerona Scatta il divieto della vendita dei biglietti: i motivi x.com