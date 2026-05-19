Napoli avanti tutta per Sarri | spuntano cifre e dettagli del possibile accordo
A Napoli si intensificano le trattative per il rinnovo contrattuale di Sarri, con dettagli e cifre che vengono diffusi in questi giorni. La società ha preso una decisione definitiva e non proseguirà con Antonio Conte come allenatore nella prossima stagione. Le discussioni tra le parti si concentrano sugli aspetti economici e le condizioni dell’accordo, mentre il club conferma la volontà di affidarsi al tecnico attuale. La situazione sembra ormai definita, con l’annuncio che potrebbe arrivare a breve.
La decisione sembra essere ormai definitiva: Antonio Conte non sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Una decisione maturata nel corso del tempo e che verrà probabilmente comunicata dopo la partita contro l’Udinese. L’allenatore salentino lascerà la panchina azzurra con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, rescindendo consensualmente. Aurelio De Laurentiis non si opporrà ed è già alla ricerca del successore: il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Maurizio Sarri. Sarri-Napoli, trattativa iniziata: ingaggio da 2,6 milioni più bonus. Prende sempre più quota il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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