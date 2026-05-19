Napoli avanti tutta per Sarri | spuntano cifre e dettagli del possibile accordo

A Napoli si intensificano le trattative per il rinnovo contrattuale di Sarri, con dettagli e cifre che vengono diffusi in questi giorni. La società ha preso una decisione definitiva e non proseguirà con Antonio Conte come allenatore nella prossima stagione. Le discussioni tra le parti si concentrano sugli aspetti economici e le condizioni dell’accordo, mentre il club conferma la volontà di affidarsi al tecnico attuale. La situazione sembra ormai definita, con l’annuncio che potrebbe arrivare a breve.

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