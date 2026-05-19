Napoli avanti tutta per Sarri | spuntano cifre e dettagli del possibile accordo

Da spazionapoli.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si intensificano le trattative per il rinnovo contrattuale di Sarri, con dettagli e cifre che vengono diffusi in questi giorni. La società ha preso una decisione definitiva e non proseguirà con Antonio Conte come allenatore nella prossima stagione. Le discussioni tra le parti si concentrano sugli aspetti economici e le condizioni dell’accordo, mentre il club conferma la volontà di affidarsi al tecnico attuale. La situazione sembra ormai definita, con l’annuncio che potrebbe arrivare a breve.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La decisione sembra essere ormai definitiva: Antonio Conte non sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Una decisione maturata nel corso del tempo e che verrà probabilmente comunicata dopo la partita contro l’Udinese. L’allenatore salentino lascerà la panchina azzurra con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, rescindendo consensualmente. Aurelio De Laurentiis non si opporrà ed è già alla ricerca del successore: il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Maurizio Sarri. Sarri-Napoli, trattativa iniziata: ingaggio da 2,6 milioni più bonus. Prende sempre più quota il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli avanti tutta per sarri spuntano cifre e dettagli del possibile accordo
© Spazionapoli.it - Napoli, avanti tutta per Sarri: spuntano cifre e dettagli del possibile accordo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Rinnovo Bisseck, l’Inter accelera: strategia definita, cifre e dettagli del possibile accordodi Redazione Inter News 24Rinnovo Bisseck, l’Inter ha tutta l’intenzione di prolungare il contratto del difensore adeguandogli l’ingaggio.

Rinnovo Vlahovic, accordo diverso rispetto a quello di Yildiz. I dettagli e le cifre del possibile prolungamento del serbodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, sarà un accordo diverso rispetto a quello firmato da Yildiz.

Napoli, Alisson guarda avanti con ambizione: Tutto è possibile, siamo sulla strada giustaIl Napoli continua a vincere anche senza brillare e porta a casa altri tre punti pesantissimi nella corsa alle prime posizioni. Il successo per 1-0 sul campo del Cagliari, deciso dal gol lampo di ... tuttomercatoweb.com

Vergara ferisce, Meret salva tutto: il Napoli resta avanti 1-0 sulla Fiorentina al 45'Finisce il primo tempo del Maradona con il risultato di 1-0 per il Napoli sulla Fiorentina: Antonio Vergara il marcatore che sta decidendo il match al momento. In attesa della ripresa. L'uomo della ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web