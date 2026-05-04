Porto lavoratori in assemblea davanti a palazzo San Giorgio
Martedì 5 maggio 2026, tra le 9.30 e le 13.30, i lavoratori del porto di Genova si riuniranno in assemblea davanti a palazzo San Giorgio. L'incontro riguarda varie questioni legate alle condizioni di lavoro e alle problematiche della zona portuale. La presenza dei lavoratori si protrarrà per tutta la mattinata, con l’obiettivo di discutere delle questioni in corso.
Martedì 5 maggio 2026 dalle ore 9.30 alle 13.30 si terrà un'assemblea dei lavoratori del porto di Genova davanti a palazzo San Giorgio per affrontare diverse tematiche.Lo scorso 28 aprile si è tenuto l'attivo dei delegati del porto di Genova di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sui temi della.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Approfondimenti e contenuti
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