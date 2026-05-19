Napoli Manna accelera sul calciomercato | trattative avviate

Con l’arrivo della stagione estiva, il club partenopeo si sta concentrando sulle operazioni di mercato. Giovanni Manna, responsabile delle operazioni sportive, ha avviato diverse trattative e si sta muovendo con decisione. La squadra sta valutando diverse opportunità di mercato, con incontri e negoziazioni in corso. Le attività sono in pieno svolgimento e si aspettano sviluppi nei prossimi giorni. La società tiene sotto controllo le possibili acquisizioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

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Con l’arrivo dell’estate, il Napoli è molto attento al mercato. Giovanni Manna non sta perdendo tempo, anzi tutt’altro. Il Direttore Sportivo ha puntato un esterno da affiancare al capitano sulla fascia destra. Il suo nome è Anan Khalaili. L’attaccante dell’Union Saint-Gilloise, nell’ultima parte della stagione, ha colpito tutti con le sue prestazioni durante i match di Champions League. I suoi tre gol in sole 8 presenze non sono affatto passati inosservati. Il Napoli non vuole farsi scappare il calciatore ventunenne. Manna in men che non si dica si è messo in contatto sia con gli agenti dell’israeliano che con il team belga. L’Union, stando a quanto rivelato dal “Corriere dello Sport” è disposta a cedere il giovane esterno a non meno di 20 milioni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NAPOLI SCATENATO: DUE COLPI IN ATTACCO PRONTI A GENNAIO Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, avviate le trattative per l’acquisto di un nuovo difensore: i termini dell’accordo Leggi anche: Khalaili-Napoli, Manna accelera: Premier League vigile GdS: Napoli-Khalaili: intesa sul contratto, Manna accelera napolijournal.com/2026/05/15/gds… #khalaili #napoli x.com Khalaili-Napoli, Manna accelera: Premier League vigileForzAzzurri.net - Khalaili-Napoli, Manna accelera: Premier League vigile Il Napoli vuole muoversi in anticipo per rinforzare la fascia destra. Il primo nome nella lista ... forzazzurri.net Anain Khalaili può essere il primo colpo. Manna lavora per chiudereIl Napoli vuole chiudere per Anan Khalaili, si tratta di un esterno che potrebbe rappresentare la vera alternativa a Di Lorenzo e Politano sulla fascia destra. areanapoli.it