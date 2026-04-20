Napoli avviate le trattative per l’acquisto di un nuovo difensore | i termini dell’accordo

Il Napoli ha iniziato le trattative per acquistare un nuovo difensore. Il club sta negoziando con un giocatore che milita in un’altra squadra e che ha attirato l’attenzione del dirigente sportivo responsabile del mercato. La trattativa riguarda i termini di un possibile accordo e si svolge con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sullo stato della trattativa.

Giovanni Manna, dirigente sportivo del Napoli, è attento al mercato. Il binocolo del club partenopeo è caduto su Mario Gila. Il difensore della Lazio è un profilo perfetto, agli occhi della dirigenza azzurra, per un eventuale cambiamento nell’aerea della difesa. La sua acquisizione lascerebbe alta la qualità del gioco e della prestazione. Antonello Perillo, Condirettore della Tgr Rai Nazionale, non ha perso tempo e subito ha diffuso la notizia esclusiva. Secondo il conduttore di “Note Azzurrissime “ su Rai Radio Live Napoli, i termini dell’affare si aggirerebbero intorno ai 25 milioni. Stando a quanto trapelato, Davide Lippi sarebbe coinvolto nelle vesti di intermediario.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Notizie correlate

Napoli, contratto in scadenza di un giocatore: trattative per il rinnovo avviateLeonardo Spinazzola indossa la maglia del Napoli dall’2024 ed il suo contratto scade il 30 Giugno di quest’anno.

Avviate le trattative per il rinnovo di McTominayIl club di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinnovare il contratto del centrocampista Scott McTominay e ha iniziato le trattative con...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: MERCATO - PSG, avviate le trattative per il rinnovo di Luis Enrique; Napoli, Spinazzola verso l’addio: Milan e Juventus sul terzino.