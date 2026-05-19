Khalaili-Napoli Manna accelera | Premier League vigile

Il Napoli ha avviato i contatti per rinforzare la fascia destra della squadra, con un focus particolare sul possibile acquisto di un calciatore. La società sta accelerando le trattative, mentre le altre squadre di Premier League monitorano attentamente la situazione. Le discussioni tra il club e il giocatore sono in corso, ma non ci sono ancora dettagli definitivi sull’accordo. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per conoscere gli sviluppi di questa operazione di mercato.

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Il Napoli vuole muoversi in anticipo per rinforzare la fascia destra. Il primo nome nella lista azzurra resta quello di Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise. Il giocatore piace perché può crescere alle spalle di Giovanni Di Lorenzo e diventare una soluzione importante per il futuro. Nell’ultima stagione si è messo in evidenza anche in Champions League, con tre gol in otto presenze. Tra questi anche una rete contro l’Atalanta. Ha inoltre conquistato la Coppa del Belgio con il club belga. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già avviato i primi contatti. Il dialogo riguarda sia l’entourage del calciatore sia l’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Khalaili-Napoli, Manna accelera: Premier League vigile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mercato Napoli, la rivelazione che conferma tutto: Manna tenterà il colpo in Premier LeagueLa stagione è ancora lunga, mancano ancora diverse partite ed il Napoli è pienamente impegnato all’interno della corsa Champions League. Khalaili-Napoli, Manna lavora al talento israelianoIl Napoli continua a lavorare sui profili giovani in vista della prossima stagione. GdS: Napoli-Khalaili: intesa sul contratto, Manna accelera napolijournal.com/2026/05/15/gds… #khalaili #napoli x.com Anain Khalaili può essere il primo colpo. Manna lavora per chiudereIl Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa della prossima stagione, tra le priorità c'è quella di poter trovare un'alternativa importante a Giovanni Di Lorenzo. Il nome in pole è quello di Anan Khal ... msn.com CDS - Napoli-Khalaili, il ds Manna al lavoro per anticipare la concorrenza della PremierIl Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli e sulla ricerca di un esterno di spessore da affiancare a Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano degli azzurri. Il nome in cima alla lista è ... napolimagazine.com