Napoli idea Alajbegovic | il nuovo esterno che stuzzica Manna da mesi Pedullà

Il Napoli sta lavorando attivamente sul mercato per rinforzare la squadra in vista delle prossime stagioni, concentrandosi su giovani calciatori con potenziale. Da settimane si fanno sempre più insistenti le voci su un nuovo esterno, con l’interesse che si concentra su un giocatore di 23 anni proveniente da una squadra di primo piano. La trattativa sembra in fase avanzata, anche se non ci sono ancora annunci ufficiali.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato in ottica futura, puntando su giovani talenti di grande prospettiva. Tra i profili seguiti con attenzione dalla dirigenza azzurra c’è Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 che si sta mettendo in mostra anche a livello internazionale. Un’idea già monitorata da tempo dal club, che ora valuta i prossimi passi per anticipare la concorrenza. Alfredo Pedullà scrive sul suo sito web: “Il Napoli sta lavorando per il futuro, l’idea è quella di inserire qualche giovane di grande qualità. E dallo scorso gennaio il club azzurro ha messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 (compirà 19 anni il prossimo 21 settembre) assoluto protagonista anche contro l’Italia nei recenti playoff per il Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, idea Alajbegovic: il nuovo esterno che stuzzica Manna da mesi (Pedullà) Napoli, cresce l’idea Manzambi: i numeri del classe 2005 osservato da MannaIl Napoli guarda al futuro e continua a monitorare profili giovani in vista della prossima stagione. Leggi anche: Il Napoli prenderà un altro esterno offensivo: Manna diviso tra Sancho, Maldini e Boga Temi più discussi: Stasera Manna visionerà un 18enne in Bosnia-Italia, è un talento che ricorda Kvaratskhelia; Alajbegovic Manna si muove per anticipare la concorrenza; De Bruyne: Pronto per dare una mano al Napoli. Tutti pazzi per Alajbegovic: Napoli primo a muoversi, Manna vuole bruciare la concorrenzaIl primo a muoversi concretamente, secondo Tuttosport, è stato Giovanni Manna, che segue Alajbegovic da tempo e ne apprezza le qualità. tuttonapoli.net Tifosi del Napoli esaltati da Alajbegovic: Che numeri! Manna prendilo subitoRecenti indiscrezioni di mercato raccontato dell'interessamento del Napoli per Kerim Alajbegovic. I tifosi del Napoli si sono esaltati per le sue qualità. areanapoli.it #Napoli, idea #Alajbegovic: il nuovo esterno che stuzzica #Manna da mesi. Il Bayer #Leverkusen lo ha riscattato nei giorni scorsi, sapendo che ci sarà gran mercato (si viaggia già tra 15 e 20 milioni più bonus). Sarebbe un innesto simile ad #Alisson Santos. ht - facebook.com facebook